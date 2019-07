El secretario de la Gobernación de Puerto Rico, Ricardo Llerandi, advirtió de las consecuencias de las protestas de estos días para exigir la destitución del gobernador, Ricardo Rosselló, parte de un chat del Ejecutivo, después de la cancelación de la parada que tenía prevista un crucero en San Juan.

"Esto -los altercados- tienen un impacto enorme y no se puede minimizar", dijo Llerandi en conferencia de prensa, al ser preguntado por la cancelación de la parada en San Juan del crucero Empress of the Seas, que tenía prevista hoy un atraque en el muelle de la capital.