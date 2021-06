El gobernador Pedro Pierluisi informó de que este martes se someterá ante el Tribunal Federal de Título III para el Distrito de Puerto Rico una objeción a la declaración financiera del Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno de Puerto Rico reiterando su oposición a los recortes en el sistema de pensiones gubernamental.

En un comunicado del Ejecutivo se detalló que en la objeción se advierte que no hay espacio en este Gobierno para la aprobación de una legislación que proponga recortes a las pensiones y que la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) no ha explicado cómo se concretará el plan si no se logra que se apruebe legislación a esos fines.