La artista boricua iLe, conocida por haber sido la voz femenina de Calle 13, comienza hoy una gira en EE.UU. para presentar su primer disco, "iLevitable", lleno de sonidos tradicionales y de ritmos como salsa, bolero o bugalú que, en su opinión, le conectan con la esencia de su tierra.

"Me gustan muchos géneros, pero siento algo que me amarra a lo que me identifica como puertorriqueña y caribeña. Esta música formó una parte grande de nuestra historia musical y creo que se ha ido olvidando poco a poco", dijo Ileana Mercedes Cabra en una entrevista telefónica con Efe.