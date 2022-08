El incendio desatado en una planta de reciclaje en Carolina este jueves provocó una densa columna de humo y las críticas del alcalde José Carlos Aponte, quien estudia volver a demandar a la compañía propietaria ante la justicia.

El fuego comenzó en el local que ocupa la compañía de reciclaje de metales DCN Administrative and Recycling Corp., ubicada en la Carretera 887, cerca de la tienda de muebles Rooms To Go y del Centro de Control de Animales.