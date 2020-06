Tres enmiendas propuestas por la comisionada residente, Jenniffer González, que impactan directamente a Puerto Rico, fueron incluidas en un proyecto federal de transporte.

González informó este viernes a través de un comunicado de que las enmiendas se incluyeron en el H.R. 2, "Investing in a New Vision for the Environment and Surface Transportation in America (INVEST in America) Act, que autoriza la continuidad de programas de transporte terrestre y contempla inversiones y subvenciones por 494.000 millones por los próximos cinco años.