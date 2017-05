El independentista puertorriqueño Oscar López Rivera, quien el pasado miércoles salió en libertad tras más de 35 años de cárcel por conspiración sediciosa contra el Gobierno de EE.UU., regresó hoy a su natal San Sebastián, donde fue agasajado con alegría por sus compueblanos.

"Yo entré a la cárcel en defensa de una causa justa y noble y esa causa me dio la energía y las fuerzas para echar adelante y no permitir que las condiciones de la prisión me afectaran de forma adversa. Llevé una promesa: no darle tiempo a la cárcel, sino tiempo para mí", sostuvo López Rivera a Efe.