El reguetonero puertorriqueño Ozuna fue intervenido este domingo por la Policía al conducir a exceso de velocidad, mientras que su vehículo se le retiró la tablilla por no contar con varios documentos requeridos para manejar, informaron las autoridades locales.

"Ante que otro cabron se paute ME ACABAN DE QUITAR LA TABLILLA SE ME OLVIDÓ SACAR EL MARBETE EL DISCO ME TIENE LOCO PERDÓNEME N I B I R U" (sic)", escribió el artista en su cuenta de Twitter junto a su vehículo de lujo de marca Land Rover.