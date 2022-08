El artista urbano puertorriqueño Jay Wheeler, una de las grandes estrellas del movimiento musical, presentó este viernes su nuevo y quinto disco, "Emociones", el cual describió como "otro nivel" por su calidad y creación profesional.

"Todas mis producciones han sido importantes porque en todas he crecido y aprendido, pero 'Emociones' es otro nivel. Es un disco que he trabajado con todo el amor y respeto al público que me sigue y me apoya", aseguró Wheeler en un comunicado de prensa.