La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha recordado en una carta remitida este lunes y difundida hoy, que el gobierno de Puerto Rico todavía no ha identificado cómo piensa pagar el aumento en los beneficios de retiro incluido en las Leyes 80, 81 y 82 y ha estimado que las tres leyes podrían costar 8.300 millones de dólares, además de advertir que el ejecutivo de la isla "no debe hacer promesas que no pueda cumplir".

En una carta dirigida a Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la JSF le escribe sobre la implementación de las leyes 80-2020, 81-2020 y 82-2020 e indica que el gobierno "no respondió a la (i) dirección de la Junta de Supervisión de cesar la implementación de las Leyes y (ii) solicitud de información específica y un programa para lograr los ahorros necesarios para que las Leyes sean neutrales respecto a ingresos".