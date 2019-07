La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, volvió este sábado a criticar al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, por el contenido del chat de miembros del Ejecutivo en el que se burlan de otros funcionarios y se utiliza lenguaje soez.

"Los verdaderos colores del gobernador de Puerto Rico brillan en este chat. Es sexista, homofóbico y usa su posición para perseguir políticamente a quienes no creen como él. Ricardo Roselló no me representa", señala la mediática alcaldesa en su cuenta de la red social de twitter.