7 may 2020

EFE News San Juan 7 may 2020

La cadena de moda Nordstrom cerró su única tienda en Puerto Rico, situada en el centro comercial The Mall of San Juan, lo que supondrá la pérdida de más de 100 puestos de trabajo, decisión a nivel corporativo que afecta a cerca de una veintena de establecimientos de la compañía en todo Estados Unidos.

El cierre, divulgado este jueves y dentro del marco de la crisis provocada por el COVID-19, supondrá un duro golpe para The Mall of San Juan, que ya perdió a la emblemática Saks Fifth Avenue después del huracán María de septiembre de 2017, ya que nunca llegó a reabrir tras el impacto de la tormenta.