La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vazquez, firmó este sábado el Código Electoral de la isla caribeña, tras sostener reuniones con distintos sectores y con líderes políticos, escuchar sus inquietudes y analizar la medida, según informó el Ejecutivo en un comunicado.

"Desde que llegué en el pasado mes de agosto a La Fortaleza, me he dedicado a escuchar los reclamos, recomendaciones y sugerencias de la ciudadanía sobre distintos temas, y el Código Electoral no fue la excepción", señaló González.