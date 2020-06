La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, mostró preocupación por el efecto que pueda tener la reapertura de las playas en la pandemia del COVID-19 en la isla, que el martes próximo pasará a la tercera fase de la reapertura económica.

"La actividad peligrosa y la más que me preocupa, y espero que se porten todos bien, es en las playas. No vamos a abusar. No abusen y háganlo con prudencia, sin aglomeración, para que podamos seguir adelantando y podamos estar libremente en la comunidad", dijo la jefa del Ejecutivo tras participar en un recorrido por los municipios de Barranquitas y Orocovis.