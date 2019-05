El rock perdió a una amante de Stevie Nicks, pero la ópera ganó a una soprano de nivel con Ana María Martínez, la puertorriqueña que estrena en Los Ángeles la zarzuela "El gato montés" con Plácido Domingo y para quien la música, al margen de los géneros, es una pieza clave de su ser.

"Siempre me he identificado con la música. Más bien, no es solo que me guste: no lo puedo expresar de otra manera que como que es parte de mí, el aire que respiro", indicó a Efe.