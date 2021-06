El profesor universitario Víctor Vázquez-Hernández presentará este jueves en Miami un nuevo libro que recoge testimonios y fotos acerca de un siglo de historia de puertorriqueños que se afincaron en el sur de Florida para trabajar en factorías y en la agricultura.

"Boricuas in the Magic City: Puerto Ricans in Miami" (Boricuas en la Ciudad Mágica: puertorriqueños en Miami), es el primer libro que se escribe sobre la comunidad puertorriqueña en Miami, dijo a Efe Maruxa Cárdenas, organizadora de la presentación.