24 may 2020

EFE News San Juan 24 may 2020

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, dijo este domingo que descartará aprobar cualquier propuesta de recorte de empleos de funcionarios para el próximo año fiscal, que arranca el 1 de julio, con el fin de que se reduzca la nómina en el gobierno.

"He sido claro y consistente. Esta Cámara de Representantes no va a aprobar ninguna legislación que reduzca la jornada de trabajo de nuestros servidores públicos, ninguna. Tampoco vamos a avalar el despido de trabajadores en el gobierno. Eso no va a suceder", aseguró Méndez en declaraciones escritas.