26 may 2021

EFE News Los Ángeles 26 may 2021

Lido Pimienta, Rodrigo y Gabriela, iLe, Rodrigo Amarante y Gaby Moreno serán algunos de los artistas latinos que actuarán en el regreso de The Ford, el famoso teatro al aire libre de Los Ángeles que volverá este verano a la actividad tras el parón obligado por el coronavirus.

Esta temporada de conciertos de The Ford, que irá del 30 de julio al 31 de octubre, contará con el aliciente de ser además la primera concebida por la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), que asumió la gestión de The Ford a finales de 2019 pero que el año pasado no pudo ofrecer ningún concierto por la pandemia.