La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, resaltó este domingo la inclusión de dicho municipio costero norteño en la guía cibernética "Five days of History and Culture of Puerto Rico", publicado por Discovery Puerto Rico, la organización de promoción de la isla (DMO, en inglés).

De esta manera, Loíza, municipio costero aledaño a San Juan, entra en el circuito turístico de Discovery Puerto Rico como uno de los cinco destinos sugeridos al viajero sobre qué cosas ver y disfrutar en igual número de días en la isla.