"Estamos ya cansados, se creen que no sabemos nada y que aguantamos todo y no es así, el chat no es más que un parte de lo que este gobierno, y otros, han hecho: robarnos, burlarse de nosotros y hablar en nuestro nombre para, bajo esa excusa, hacer lo sea y como sea".

Así se expresaba hoy a EFE, una dependienta de una tienda en el centro comercial Las Américas, el más grande del Caribe, que prefirió no revelar su nombre, horas antes de que se iniciara la histórica y masiva marcha celebrada este miércoles en el Viejo San Juan para pedir la dimisión del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, inmerso en un escándalo político.