El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi regresó a su estilo más romántico al lanzar este viernes su nuevo sencillo, "Nuestra balada", un tema en el que exhorta a las personas al perdón y la reconciliación.

"Mi alma me pedía hacer algo muy honesto, puro y sobretodo romántico y siento que este es el momento perfecto. Mi público me lo pidió. Gracias a ellos estoy aquí y me hace muy feliz poder compartirles esta balada para que la cantemos juntos a todo pulmón en los conciertos en vivo", dijo Fonsi en un comunicado de prensa.