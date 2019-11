Veleros del tipo B / One compiten en una carrera nocturna en el Alster, durante la 'Yacht Cup of Champions' en Hamburgo, Alemania, el 27 de octubre de 2012. EFE/EPA/Christian Charisius/Archivo

Más de 50 embarcaciones de distintas categorías participarán el próximo 5 de diciembre en la cuarta edición de la "Best of Best Regatta" que se celebrará en la bahía Montagu de Nassau, la capital del archipiélago atlántico de las Bahamas ubicada en la isla de Nueva Providencia.

La organización del evento informó este martes a través de un comunicado de que se trata de una prueba que traerá a embarcaciones de todos los rincones de Bahamas para tomar parte en una regata que en sus pocos años de trayectoria se ha convertido ya en un clásico deportivo del archipiélago atlántico.