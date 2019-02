El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló (d), participa junto la primera dama de Puerto Rico, Beatriz Rosselló (i), y su hijo Pedro Javier (c). EFE/Archivo

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló y su esposa, Beatriz, visitaron hoy la clínica de esterilización y vacunación de mascotas, Spayathon for Puerto Rico en Bayamón.

El Spayathon for Puerto Rico es un acuerdo entre el Gobierno de Puerto Rico, el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico y el Humane Society of the United States, para realizar clínicas de esterilización de alto volumen alrededor de la Isla y de esta forma reducir la cantidad de animales abandonados en las calles y albergues.