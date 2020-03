Los actores estadounidenses Megan Fox, Bruce Willis y Emile Hirsch participarán en la filmación en Puerto Rico de la película "Midnight in the Switchgarass", producida por la empresa local The Pimienta Film Company.

En un comunicado de prensa, la empresa local, cuyo principal ejecutivo es Luillo Ruiz, indicó que ya Fox y Hirsch están en la isla, y que Willis se unirá "en los próximos días" al elenco protagonista de la película que arrancará a filmarse "a partir de esta próxima semana".