Coronado como el ganador de la competencia televisiva "Tu cara me suena", primer reality de TelevisaUnivision, Michael Stuart asegura que después de imitar a grandes figuras como Juan Gabriel, Celia Cruz o Daddy Yankee, se convirtió en un mejor cantante y un artista más completo.

"Ahora soy mejor cantante, bailo, antes no lo hacía mucho pero ahora me atrevo a hacer coreografías y eso me daba terror. Me tocó hacer a Outkast y era mucho movimiento, el reto de montarnos en ese tren era increíblemente difícil, pero de eso se trataba la competencia, de entregarlo todo, salirte de tu cuero y meterte en una nueva piel", asegura Stuart en entrevista con Efe durante su paso por la Ciudad de México.