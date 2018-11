La tenista puertorriqueña Mónica Puig, número 53 en el mundo, admitió hoy que pensó retirarse del deporte, debido a que no pudo manejar la presión social y mediática tras ganar la medalla de oro en tenis femenino en los Juegos Olímpicos de Río'16.

"No ha sido fácil. Hasta hoy en día he tenido mis momentos de si continuar, de pensar que esto no es posible de me siento mal, de (siento) que no quiero hacer esto más, porque hay mucha negatividad en mi círculo (grupo)", dijo Puig al participar de la IV edición de "Animus", una plataforma de innovación diseñada para acrecentar el desarrollo personal y profesional de mujeres empresarias en Puerto Rico.