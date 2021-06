Fotografía cedida por El Museo del Barrio donde se aprecia un cartel con la obra "Felicidades" (1977) de Domingo García que forma parte de "With Love from El Museo", una instalación de carteles de obras de arte de la colección permanente del museo exhibidas en el hospital Metropolitano de East Harlem en Nueva York.EFE/El Museo del Barrio /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)