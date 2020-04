El capítulo estudiantil Students for the Exploration and Development of Space (SEDS), del recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), fue uno de los 15 equipos aceptados para participar en el 2020 Revolutionary Aerospace Systems Concepts Academic Linkage (RASC-AL) Forum de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA).

Esta competición reta a estudiantes de nivel universitario a producir conceptos avanzados y realistas que tengan potencial para ser implementados en misiones de exploración espacial humana y robótica a destinos como la Luna y el planeta Marte.