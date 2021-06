La legendaria actriz puertorriqueña Rita Moreno, que presentó en la isla su documental "Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It" ("Rita Moreno: Sólo una chica que decidió ir a por ello"), fue nombrada hija adoptiva de San Juan.

El municipio informó este sábado a través de un comunicado de que el alcalde de San Juan, Miguel Romero, entregó a la actriz la llave de la ciudad, además de nombrarla hija adoptiva de la capital.