La Orquesta Camerata Filarmónica de Puerto Rico y la Coral Lírica de Puerto Rico presentarán el 8 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce (San Juan) el "TV Series Concert", un espectáculo en el que interpretarán por primera vez las bandas sonoras de algunas series de televisión.

De esta forma, estas dos agrupaciones interpretarán la música de series como "Games of Thrones", "La Casa de Papel", "Sherlock", "Stranger Things", "Once Upon a Time" y "House of Cards", según explicó el director de la Orquesta Camerata Filarmónica puertorriqueña, Emanuel Olivieri.