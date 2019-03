El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) de Puerto Rico -en la oposición-, Aníbal José Torres, exhortó hoy a la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) -en la oposición- en la Cámara de Representantes a que aprueben el proyecto, que prohibirá las terapias de conversión.

"La dignidad del ser humano es inviolable y estas terapias de terror lo que hacen es tratar de adoctrinar a las personas a ser y vivir una vida que no son. Exhorto a los representantes del PNP a que aprueben el proyecto y se unan a la lucha para evitar que se sigan violando derechos humanos. Debemos continuar dando pasos afirmativos hacia la equidad. Las preferencias sexuales no son una enfermedad, por lo tanto no hay por qué tratarla", dijo Torres en un comunicado.