El Departamento de Agricultura emitió recientemente una orden de cese y desista a la compañía Olein Recovery Corp hasta que cuente con los permisos de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) y la Ley de Plaguicidas de Puerto Rico.

De acuerdo a la orden, los productos Done Antibacterial Spray, Done Antibacterial Floor Cleaner" y Sacato antibacterial no cumplen con las disposiciones de registro para la introducción, distribución, venta y uso en Puerto Rico.