La secretaria de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, Tania Vázquez, ordenó una investigación sobre la muerte de animales y gestión de los cadáveres en el zoológico Juan Rivero del municipio de Mayagüez tras el paso del huracán María en septiembre de 2017.

"He ordenado esta investigación porque me preocuparía que no se hayan hecho de acuerdo con los protocolos establecidos. Aún debemos establecer la contabilidad y el proceso. Debemos dar certeza de que los animales no sufren en el único zoológico que hay en Puerto Rico", dijo Vázquez declaraciones escritas divulgadas hoy.