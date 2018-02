Varias organizaciones dirigidas por puertorriqueños en Estados Unidos se encuentran en la isla prosiguiendo y canalizando ayuda económica y suministros para los afectados cinco meses después del paso del huracán María.

Entre esas entidades, está "The Hope for Families and Children Foundation", establecida en Nueva York y dirigida por la puertorriqueña María Dávila-Peguero, quien destacó hoy a Efe la entrega y la ayuda humanitaria que la diáspora boricua ha brindado a sus compatriotas en la isla tras el paso del devastador ciclón.