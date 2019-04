La Orquesta Camerata Filarmónica de Puerto Rico presentará el próximo 19 de mayo en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce (San Juan) el "Broadway Hits Concert 2019", en el que interpretará temas de varios musicales, entre ellos, los estrenos de "A Star is Born" y "Mamma Mia!".

Según informó hoy en un comunicado de prensa el director de la Orquesta Camerata, Emanuel Olivieri, el repertorio incluirá otros estrenos de los musicales de "Mary Poppins", "La La Land", "Wicked" y "Annie", así como "Hamilton", "The Greatest Showman", "Phantom of the Opera", "West Side Story" y "The Wizard of Oz".