Puerto Rico es el destino seleccionado por el estudio de producción internacional Universal Television en asociación con ABC Studios y Keshet Studios para filmar la nueva serie "The Baker and the Beauty" para ABC Network, proyecto que supondrá una inversión de 57 millones de dólares.

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, informó este martes a través de un comunicado de que la serie creará más de 1.600 puestos de trabajo directos y se reservarán unas 1.200 noches de hotel.