EFEUSA San Juan 20 may 2019

El Gobierno de Puerto Rico quiere crear una base sólida de empresas en el área de la innovación con capacidad para exportar que contribuyan al crecimiento de la economía de la isla, según dijo hoy a Efe el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Laboy.

El funcionario señaló que para contribuir a ese objetivo se han puesto en marcha iniciativas que incluyen la celebración durante esta semana en Puerto Rico de la once edición del evento "Americas Competitiveness Exchange on Innovation and Entrepreneurship".