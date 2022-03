La forma de hacer música para el puertorriqueño Pedro Capó es "intuitiva y visceral". Sin preocuparse por los números y hablándose desde "su subconsciente", sus letras le dejan aprendizajes propios que disfruta compartir con la gente, cuenta en entrevista con Efe en su visita a México, lugar que llama "casa".

"Al final del día yo me escribo desde mi subconsciente, me estoy aconsejando y estoy reflejándome y proyectándome. (Las canciones) me han enseñado muchas cosas, (...) es bien lindo cuando eres tú hablándote a ti mismo, así que esa misma buena vibra de mis canciones es la que me autoinflinjo desde mi creatividad", cuenta Capó.