La película "Mignight in the Switchgrass" continúa su filmación en California, tras interrumpirse en Puerto Rico por varios casos de COVID-19, confirmó este lunes a Efe el principal ejecutivo de la productora local The Pimienta Film Company, Luillo Ruiz.

Según explicó Ruiz, la decisión para que el filme se trasladara de la isla caribeña a Estados Unidos, fue porque en julio pasado, cuando se reanudó el rodaje en Puerto Rico tras detenerse en marzo -cuando comenzó la pandemia del COVID-19- dos miembros del equipo de producción norteamericano estaban contagiados con el virus.