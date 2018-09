El legislador por el Distrito 5 de la capital puertorriqueña, Jorge Navarro, exigió a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que explique el destino de los fondos recaudados por la Fundación "Somebody help us" (Alguien Ayúdenos) creada por el municipio para ayudar a los damnificados por María.

Navarro, legislador del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, señaló hoy a través de un comunicado que dicha fundación fue creada, supuestamente, para ayudar a los damnificados del huracán María, pero de lo único se ha constado es de la posible utilización de los fondos recaudados para la celebración de un concierto en el Coliseo Roberto Clemente.