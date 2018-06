El legislador Michael Abid Quiñones solicitó hoy al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Walter Higgins, que envíe más brigadas, equipo y materiales para reparar el sistema eléctrico en los municipios montañosos de Utuado, Adjuntas, Lares y Jayuya.

"La AEE tiene que tener un sentido de urgencia para completar los trabajos de reconexión eléctrica en los pueblos de la montaña. No es justo que a meses del azote de los huracanes Irma y María todavía existan tantas áreas sin luz. Eso no es aceptable y no lo vamos a permitir", enfatizó el legislador en un comunicado de prensa.