El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer, exhortó a la ciudadanía a ejercer prudencia y precaución a la hora de visitar zonas de agua durante los próximos días, ante los sucesos acaecidos este fin de semana.

"Este fin de semana fue uno lamentablemente activo en el que se perdieron vidas y se realizaron varios rescates. No podemos permitir que la vida de policías, bomberos, paramédicos, rescatistas y otros ciudadanos se ponga en juego a causa de personas irresponsables que no miden las consecuencias de sus actos. En la tarde de ayer, dos turistas perdieron la vida en la zona del Condado y sus cuerpos fueron recuperados por un caballero que arriesgó su vida para colaborar con la situación. Debemos ser prudentes y sobre todo no retar la autoridad", recalcó Janer.