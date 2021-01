El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo que es una "tragedia social" el hecho de que los estudiantes no estén presencialmente en las aulas, tras participar en un foro internacional de gobiernos locales en el que indicó que no le digan "que no hace faltan los alcaldes meramente pensando por el numero de habitantes que tienen los municipios. Hacen falta los alcaldes y alcaldesas, ellos están dando unos servicios que el gobierno estatal no da".

A su vez, se mostró partidario de crear un fondo para los municipios con dinero restante de asignaciones federales y expresó que los mismos no deberían tener que aportar al pago del plan de salud del gobierno, además de rechazar la posibilidad de fusionar ayuntamientos.