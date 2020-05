27 may 2020

EFE News San Juan 27 may 2020

Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, Ramón Luis Cruz y Carlos Bianchi, presentaron este miércoles un proyecto de ley por petición del exgobernador Alejandro García Padilla, para enmendar la "Ley de Primarias Presidenciales Compulsorias" con el fin de salvaguardar el uso de fondos públicos.

El proyecto propone enmendar el artículo 3 de la Ley 6 de 24 de septiembre de 1979 con el fin de establecer que en las ocasiones que no exista más de un candidato formalmente en campaña por partido, o cuando los posibles candidatos de un mismo partido se retiren o suspendan su campaña quedando solo un candidato viable, o cuando todos los posibles candidatos hayan endosado a un sólo candidato, no se justifica el uso de fondos públicos, y por ello, no se celebrarán primarias presidenciales.