EFEUSA San Juan 14 may 2019

El representante por el Distrito 1 de San Juan, Eddie Charbonier, presentó este lunes una resolución para investigar el problema de las inundaciones en San Juan, "la falta de mantenimiento del sistema de alcantarillado por parte del municipio y auscultar maneras en las que el Estado pueda atender estas necesidades en ausencia de la debida diligencia municipal".

"El problema de inundaciones en San Juan es recurrente y necesita de atención inmediata, no solo por la pérdida de propiedad sino por la seguridad de los ciudadanos. También, tiene un impacto ambiental, económico, social y laboral. Sin embargo, la alcaldesa Carmen Yulín no ha sido diligente en atender este asunto y al parecer no ha tomado las medidas pertinentes. Con poca lluvia, las vías públicas se tornan intransitables como aparente resultado de la falta de mantenimiento por parte del municipio San Juan", explicó el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).