Ángel Jaramillo, presidente de la UTIER, dijo este lunes que no le sorprendió que la UITCE fuese seleccionada por LUMA como el representante exclusivo de los empleados del consorcio y dijo que para ello no hubo elecciones y es una "clara conspiración de Héctor Reyes, presidente de la UITICE por no velar los mejores intereses de los trabajadores y del pueblo".

“No nos sorprende, esto ya se sabía y se veía venir. Desde antes que entrara LUMA en función ya se estaba planchando entre el patrono y UITICE este atropello a los trabajadores. La trayectoria de Héctor Reyes habla por sí sola, la traición y dejar solos a sus representados, es su carta de presentación. Vimos como en el proceso de transición le dio la espalda a su matrícula, que en su gran mayoría repudiaban el contrato, para irse detrás de las migajas que le ofrecía LUMA", dijo en un comunicado.