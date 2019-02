El presidente del Senado puertorriqueño, Thomas Rivera Schatz (c), acompañado por la alcaldesa de Ponce, María "Mayita" Meléndez (i); la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto (2i); los senadores Migdalia Padilla (d), y otros ejecutivos (atrás), habla durante la inauguración, el miércoles 18 de abril de 2018, de la oficina del Senado de Puerto Rico en Washington (Estados Unidos). EFE/Archivo

El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, informó de que la Cámara alta confirmará mañana a Ivelisse Torres como inspectora general de Puerto Rico luego de que la Cámara de Representantes avalara su designación en la tarde de hoy.

"Anticipamos que no tendrá ningún problema -con su nombramiento-. Me comuniqué con el presidente de la Cámara y me informó que ellos atenderán su nombramiento hoy. Si lo atienden hoy, nosotros mañana estaremos de lleno en funciones y en el Senado de Puerto Rico tiene toda la ayuda que usted necesite para llevar a cabo su función como corresponde", dijo Rivera Schatz en un comunicado.