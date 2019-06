El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera, aseveró este jueves que el pago de pensiones bajo el sistema "Pay as You Go" "tiene que estar en el presupuesto" y "no en resoluciones separadas" tal y como lo aprobó la Cámara de Representantes en una de las sesiones de esta semana.

"El 'Pay as You Go' tiene que estar en el presupuesto y eso para nosotros es cardinal. No hay ninguna razón para separarlo. Si está todo en el presupuesto, tienen que firmarlo o vetarlo. Separado pueden vetar una cosa y la otra permitirla y no hay ninguna razón para separarlo", argumentó el presidente a su salida de una vista pública de la Comisión de Nombramientos en la que se atendió varios nombramientos a jueces superiores y municipales.