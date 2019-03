La Oficina de la Procuradora de las Mujeres de Puerto Rico alertó hoy a los padres sobre la existencia de videojuegos que incitan a la violencia y a la agresión contra la mujer.

"Hacemos un llamado a todos los padres para que estén alertas y monitoreen los videojuegos que están utilizando sus hijos. Hemos recibido información de un juego en particular que premia al jugador por tener relaciones sexuales no consentidas con mujeres y luego, las asesina. Estos juegos promueven la violencia y no son aptos para menores", manifestó hoy en un comunicado, la procuradora Lersy Boria.