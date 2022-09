"I'm Not Sorry For What I Did" (No me arrepiento de lo que hice), un documental sobre la vida de Rafael Cancel Miranda, uno de los 4 puertorriqueños que atacó el Congreso de EE.UU. en 1954, se estrenará el 15 de septiembre.

El proyecto fílmico, dirigido por la documentalista Ana María García, se presentará en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico -recinto de Río Piedras (San Juan), se informó este jueves en un comunicado de prensa.