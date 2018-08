La División de Ciencias de la Tierra de la NASA aprobó una propuesta del profesor puertorriqueño Pablo Méndez Lázaro, para estudiar el comportamiento de la llegada del polvo del desierto del Sahara y sus impacto en la cuenca del Caribe.

La propuesta del catedrático del Departamento de Salud Ambiental, en la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), lleva por título "Early Warning of Synoptic Air Quality Events to Improve Health and Well Being in the Greater Caribbean Region".